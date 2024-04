Le divagazioni liriche di Gessica La Pira | tra collage Neo Dada e suggestive ambientazioni Minimaliste

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 5 aprile 2024) Esistono istanti in cui osservare la realtà con tutta la sua evidente severità e altri in cui nascondersi dentro un mondo più morbido, melodico, che diviene un rifugio all’interno del quale coltivare tutte quelle emozioni positive che non possono essere contaminate o sopraffatte dagli accadimenti circostanti; questa alternanza emozionale contraddistingue gli artisti che hanno bisogno da un lato di non perdere il contatto con la contemporaneità ma dall’altro la oltrepassano scegliendo di credere che attraverso la bellezza, l’armonia e l’equilibrio sia possibile generare un mondo migliore. A questa categoria di creativi appartieneLache nella sua nuova produzione pittorica va a evidenziare l’avvicendamento di percezioni, quella più oggettiva e quella più soggettiva, che emerge dal suo stile personale e riconoscibile. La fine della prima ...