Le 6 migliori Nascetta delle Langhe scelte dal Gambero Rosso

(Di venerdì 5 aprile 2024) Laè un vitigno coltivato fin dall’antichità in un solo comune. Originario di Novello (Cn), in Piemonte, nelle, la, (detta anche ao nas-cëtta) è sopravvissuto miracolosamente all’estinzione. Non è stato certamente facile, per un piccolo vitigno bianco, resistere in un territorio dominato dal Nebbiolo e dalle sue più nobili e prestigiose espressioni: il Barolo e il Barbaresco. Citato nelle fonti ampelografiche fin dall'800, laviene descritta dal Rovasenda come “uva delicatissima e vino squisito” e Lorenzo Fantini ne parla come di un vino “di finezza uguale al moscato”. In passato veniva spesso utilizzato come vino da tavola o vinificato insieme alla Favorita e al Moscato. Solo negli anni ’90 del secolo scorso, grazie alla passione e al paziente lavoro di ...