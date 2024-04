Lazio | Tudor | Partite come il derby con la Roma devono darti qualcosa in più De Rossi? Sta facendo bene

(Di venerdì 5 aprile 2024)5 aprile 2024 - Vigilia del, per il finale di questo trittico di sfide da mal di testa, che ha accolto Igorsulla panchina capitolina. Un battesimo del fuoco che culminerà proprio con la sfida probabilmente più importante di tutte dal punto di vista ambientale e dei tifosi. Di fronte allaci sarà infatti la, per la terza partita stracittadina della stagione. Un match presentato dallo stesso tecnico croato oggi nella sala stampa di Formello. Ecco le sue parole. Cheservirà domani per giocare un grande? "Unabuona, giusta, in una gara sentita da tutti e per questo ci vorrà la testa per fare il meglio possibile. Andrà usata la testa, ma bisognerà andare forte". Per certi allenatori il ...

