Lazio | Tudor | “I derby mi sono sempre piaciuti | servirà una partita attenta”

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’allenatore dellaIgorha parlato in conferenza stampa alla vigilia delcontro la Roma: “una, unagiusta e completa. Si tratta di unasentita da tutti, bisogna usare la testa e fare il meglio possibile“. Poisule sulla sua esperienza personale in questo tipo di partite: “Oltre a Torino li ho giocati anche al Galatasaray e al Marsiglia.partite diverse. Va preparata come le altre, nel miglior modo possibile, ma ti deve dare qualcosa in più senza perdere la testa. Deve esserci il giusto antagonismo ma anche il rispetto per gli avversari e per il gioco“. Il ...

