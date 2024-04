Lavoro | UGL | “Bene azionariato diffuso ENI Primo passo verso partecipazione”

Accademia per gli autisti. Start in cerca di dipendenti, ma i sindacati attaccano - A maggio partirà la formazione per trovare 15 futuri conducenti nel trasporto pubblico. Per i rappresentanti dei lavoratori invece il problema sta negli stipendi troppo bassi.ilrestodelcarlino

Mancata stabilizzazione e senza stipendi da dicembre per gli Asu, “Basta propaganda, si passi ai fatti” - A dichiararlo sono i segretari regionali di Fp Cgil, Ugl, Cobas/Codir, Confintesa e Ale Ugl per le politiche del Personale precario e della Funzione Pubblica. I sindacati, “Il danno oltre la beffa” ...blogsicilia

Snam aumenta la partecipazione in Adriatic Lng: l'Ugl chimici ritiene positiva la scelta e auspica presto un incontro tra le parti - Riteniamo che la SNAM – sostiene il segretario nazionale UGL Chimici Eliseo Fiorin e Michele Polizzi Responsabile ... societaria può dare un nuovo impulso anche all’aspetto del Lavoro, ampliando gli ...corriereadriatico