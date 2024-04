Lavoro | incrocio tra domanda e offerta | l' Inps userà l' IA Svolta | ora il sistema calcolerà un indice di affinità

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arriva l'Intelligenza Artificiale per l'tradi. La notizia viene confermata dall'che specifica Segui su affaritaliani.it

Inps: arriva l'intelligenza artificiale per incrociare domanda e offerta di Lavoro - In via sperimentale viene offerto ai beneficiari del Supporto Formazione e dell'Assegno di Inclusione che accedono alla piattaforma nel percorso, le proposte più consone rispetto al proprio profilo ...rainews

Inps, l'IA per incrociare domanda e offerta di Lavoro - Arriva l'Intelligenza Artificiale per l'incrocio tra domanda e offerta di Lavoro.ansa

INPS * PIATTAFORMA “SIISL“: « ARRIVA L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PER L’incrocio TRA DOMANDA E OFFERTA DI Lavoro - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – Arriva l’Intelligenza Artificiale per l’incrocio tra domanda e offerta di Lavoro. La piattaforma SIISL – Sis ...agenziagiornalisticaopinione