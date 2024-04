Lavori sull’A4 | chiusure a Cavenago | Bergamo | Brescia | Capriate e Trezzo Quanto durano e viabilità alternativa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Disagi in vista per chi viaggia sulla A4 Milano-a causa di interventi programmati su diversi tratti, con conseguentia partire da lunedì 8 aprile. Ecco i cantieri previsti e le uscite consigliate. Perdi riqualificazione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di lunedì 8 aprile fino alle 5 di martedì 9 aprile sarà chiusa la stazione di, in uscita per chi proviene da. Insi consiglia di uscire alla stazione di. Dalle 21 di martedì 9 alle 5 di mercoledì 10 aprile sarà chiusa la stazione di, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e. Insi consiglia di entrare a Seriate o a Dalmine. Dalle 21 di mercoledì 10 alle 5 di giovedì ...