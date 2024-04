L' autobus ha perso il controllo poi li schianto Come stanno i nove feriti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sei pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del XIV Gruppo Montemario sono intervenute in via Cesare Castiglioni in prossimità della stazione F.S. Montemario, all'altezza del capolinea dei mezzi pubblici, per un incidente avvenuto oggi alle ore 13.20 circa. Coinvolti cinque mezzi: due bus TPL, un bus Atac, più due auto private, una Toyota Yaris ed una Dacia Duster. A seguito dell'incidente, al momento, risultano 9ne ferite, trasportate in diversi ospedali romani e per ora nessuno risulta in pericolo di vita. Tra i, 6 passeggeri, tra cui anche una donna di anni 32 anni con la figlia neonata di due mesi, più i due conducenti dei mezzi pubblici in movimento. Da una prima ricostruzione della dinamica eseguita dagli agenti, il conducente del bus TPL, nell'uscire dall'area del capolinea per immettersi su strada, avrebbe ...