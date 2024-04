(Di venerdì 5 aprile 2024) Ieri ha mischiato le carte, oggi e domani le coprirà del tutto. In vista del confronto diretto di, il tecnico Maurizionon vuole far arrivare indicazioni agli avversari tanto è che sia oggi che nella rifinitura di domani svolgerà gli allenamenti a porte chiuse. Lo aveva fatto anche la settimana scorsa, prima di Chieti, appena ripresa la panchina rossoblù, quando però gli animi erano ancora troppo caldi. Oggi l’ambiente è più sereno, ma la partita di domenica è troppo importante.opterà per la riconferma del 4-3-3 adottato al suo rientro, domenica scorsa,il Chieti, o starà forse pensando a qualche cambiamento nell’undici? Di sicuro scalpita Simone Tomassini, che firmò con una doppietta proprio il successo su, all’andata, al Riviera. L’attaccante, capocannoniere ...

Lauro nasconde la Samb per la sfida contro L’Aquila - Il tecnico della Sambenedettese, Maurizio Lauro, tiene gli allenamenti a porte chiuse in vista della sfida contro L'Aquila. Scalpita Simone Tomassini, capocannoniere, per tornare titolare. Record di p ...ilrestodelcarlino

Trento, in cattedrale solenne Messa del Crisma con i vescovi Bressan e Bregantini. Vescovo Tisi: “Non siamo numeri” (VIDEO) - Trento – Nella mattinata di Giovedì Santo si è tenuta in cattedrale a Trento la tradizionale solenne concelebrazione della Messa Crismale. Accanto all’arcivescovo Lauro Tisi e a non meno di duecento p ...lavocedelnordest.eu

Chi è Giorgio Lauro, conduttore radiofonico di “Un giorno da pecora” - Scopriamo qualche cosa in più su Giorgio Lauro, conosciuto soprattutto grazie alla conduzione radiofonica di “Un giorno da pecora”.donnaglamour