Lato A - La storia della più grande casa discografica italiana raccontata da Marco Giallini stasera su Rai 3

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 5 aprile 2024)in prima serata va in onda la prima puntatadocuserie dedicata alla RCA, attiva in Italia dal 1949 al 1987 Questa sera, venerdì 5 aprile, in prima serata su Rai 3 va in onda la prima delle due puntate diA - Lapiù, la docuserie che racconta laRCA.è la voce narrante di questo nuovo progetto prodotto da Think Cattleya In collaborazione con Rai Documentari con la Collaborazione di Motion Content Group. La rinascitaattraverso ladell'etichettaDai ruggenti anni del boom ...