Lato A – La storia della più grande casa discografica italiana | il documentario sulla RCA in onda su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 aprile 2024) . Anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming Questa sera, 5 aprile 2024, su Rai 3 in prima serata dalle 21.20 va inilA – Lapiù, vale a dire la RCA. In tutto sono previste due puntate, il 5 e 12 aprile, in prima visione. “Su tanti di quei dischi che vi siete rigirati tra le mani tutta una vita c’era sempre una piccola scritta in alto o in basso, insomma in qualche angolocopertina, una sigla di 3 lettere: R-C-A”. Inizia così la docuserie, con la voce di Marco Giallini che introduce allapiùetichettae ...