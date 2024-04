Latina Progetto “A vele spiegate” nel quartiere Q3 | incontro in Prefettura tra Anas e Comune

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 5 aprile 2024)– Nell’ambito del cosiddetto tavolo delle infrastrutture promosso dal prefetto Maurizio Falco per annunciare la realizzazione del nuovo ponte sul Sisto che collegherà i comuni di San Felice Circeo e Terracina, e per illustrare l’imminente apertura del cantiere per la realizzazione del“A” che prevede la demolizione dell’edificio ex Icos che L'articolo Temporeale Quotidiano.