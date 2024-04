MACERATA Due mesi in Messico, uno in Costa Rica, un salto a Panama, un mese in Colombia, un altro a Bali e poi le Filippine. Un itinerario da sogno? Sì, ma Alessio Sacchi e Claudia Casisa... (corriereadriatico)

Negli ultimi anni abbiamo conosciuto Eliana Michelazzo per via dello scandalo emerso dalla finta relazione tra Pamela Prati e il fittizio Mark Caltagirone, l’uomo che la showgirl avrebbe conosciuto ... (isaechia)

In questa storia, un uomo si è trovato al centro di un conflitto tra amore e lealtà. In quanto il suo incrollabile impegno nei confronti del suo cane che aveva adottato, Cookie, è diventato un punto ... (it.newsner)

Stéphane Ashpool ha disegnato le divise per la Francia in occasione delle Olimpiadi - Quest'anno, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 previsti per quest'estate a Parigi, tutti i riflettori sono sulla Francia.collater.al

Lascia il lavoro per dedicarsi ai concorsi a premi: «Si può avere qualunque cosa». Ecco quanto ha vinto fino ad ora - Quando poi è tornata al lavoro, vista la grande spesa che aveva per mantenere una babysitter che guardasse il piccolo, ha deciso di Lasciare l'impiego e di dedicare il suo tempo alle competizioni.leggo

Cisco: nasce il consorzio per affrontare l’impatto dell’AI sulla forza lavoro - Cisco, insieme ad Accenture, Eightfold, Google, IBM, Indeed, Intel, Microsoft e SAP, annuncia il lancio dell’AI-Enabled ICT Workforce Consortium ...01net