L’Arezzo a Lucca | un altro crocevia Da Indiani a Disanto | sfilata di ex

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) di Andrea Lorentini Nove squadre racchiuse nello spazio di appena 7 punti. Dalla sesta piazza della Juventus Next Gen a quota 48, alla quattordicesima occupata dal Sestri Levante. Anche quelle a quota 41 (a pari dei liguri pure Pineto ed Entella) sperano. Chiamatela pure bagarre playoff. La vittoria del Rimini nel recupero contro l’Olbia di mercoledì sera ha accorciato ulteriormente la classifica tra le formazioni che da qui al 28 aprile si contenderanno un posto nelle prime dieci che vale il pass per gli spareggi per la B. Si annuncia una volatona da vivere tutta d’un fiato. L’ inizia dacon la trasferta del "Porta Elisa" che diventa undecisivo per le ambizioni playoff degli amaranto. A rendere il derby di lunedì sera ancora più adrenalinico la presenza di tanti ex nelle file del cavallino. A cominciare da Paolo Giovannini, che da ...