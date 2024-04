L’arbitro La sfida contro il Lecco affidata ad Ayroldi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ad arbitrare il match-salvezza Spezia-, in programma domani al ‘Picco’, alle 14, sarà il 32enne Giovannidi Molfetta (nella foto), che vanta 39 direzioni in A e 44 in B. Un solo precedente con le Aquile, il 9 aprile 2022, in A, nel matchl’Empoli (0-0) al ‘Castellani’. Il direttore di gara pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Salvatore Affatato di Verbania e Mario Vigile di Cosenza, quarto ufficiale Mazzoni. Al Var, nella sala predisposta del ‘Picco’, Daniele Chiffi di Padova, all’Avar Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.