L' appello di Bettini a Schlein e Conte | Ritirate i candidati di Pd e M5s a Bari

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 aprile 2024) Per salvaguardare l'unità tra Pd e M5s, Goffredoha già pronta una delle sue idee: "Io faccio une al partito democratico, per ritirare i duee trovare una soluzione che possa portare a un processo unitario, che possa rendere direi certa la vittoria a". E quindi, nemmeno il tempo di smaltire l'arrabbiatura per la fuga in avanti di, che ieri in visita nel capoluogo pugliese ha "ucciso" le primarie del campo largo tirandosene fuori, che ecco un pezzo di Pd che lo segue. Facendo il gioco del leader M5s. Perché è chiaro che rinunciare allo strumento delle primarie, a due giorni dai gazebo, sarebbe un concessione alle richieste grilline, che hanno aprofittato della nuova inchiesta che ha portato ad altri arresti anche per chiudere la porta a un ...