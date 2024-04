L’anticiclone Narciso alzerà le temperature Ma non chiamatelo ‘il caldo che ci piace’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Chi si occupa di clima, oggi, in Italia, studiosi come divulgatori, è messo davvero a dura prova. Lasciamo stare la politica, con il nostro governo che a parole si dice a favore della lotta alla crisi climatica, ma nei fatti concretamente fa tutto il contrario che si dovrebbe fare, votando no alle leggi europee favorevoli al ripristino della natura e sì alle leggi pro pesticidi e pro allentamento del Green Deal. E mentre in Italia nessuno dei ministri si occupa apertamente del tema, però si ripropongono condoni edilizi e si perseguitano gli attivisti ambientali. Un negazionismo di fatto, ai miei occhi. Almeno l’informazione, uno pensa, dovrebbe fare meglio. E invece ci dimentichiamo troppo spesso che l’informazione in Italia è l’altra faccia della politica. Altrimenti non si capirebbe come mai da mesi, diciamo dall’ultima Cop, nei giornali non si parla quasi più di crisi climatica. ...