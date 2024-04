Lanciano oggetti sui passanti dalla torre idrica | arrivano i carabinieri Nei guai tre minorenni pontini

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pubblicato il 5 Aprile, 2024 Un intervento tempestivo deiha permesso di fermare tre giovani a Latina, dopo che erano stati segnalati per comportamenti pericolosi nella zona delladi Piazza dell’Acquedotto. Il Fatto Nel pomeriggio del 4 aprile, a Latina, l’attenzione deidel N.O.R. – Sezione Radiomobile è stata richiamata verso Piazza dell’Acquedotto idrico, dove alcuni giovani stavano gettandorampa delle scale della, seminando preoccupazione tra i. Giunti sul posto, i militari hanno identificato tre adolescenti del luogo. Gli Esiti dell’Intervento Durante le operazioni di identificazione, i giovani si mostravano visibilmente agitati. Tra di loro: Il primo è stato ...

