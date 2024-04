L’analisi Pisa-batticuore | finali sofferti nel bene e nel male Undici partite su 31 decise nel recupero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sconsigliato ai deboli di cuore. Se c’è una caratteristica rimasta immutata, nele nel, in tutta la stagione delSporting Club, sono stati proprio ial cardiopalmo. Vittorie, sconfitte e pareggi, tutti maturati negli ultimi minuti dei match. In ben sei delle ultime settetutte le sfide nerazzurre si sono risolte verso il 90’, ma il trend è andato avanti per tutto il campionato, con ben 11su 31solo nei minuti conclusivi, praticamente un terzo di tutto il torneo. Si comincia ovviamente dalla fine, dal 4-3 di Pasquetta che ha visto Matteo Tramoni mettere a segno la sua doppietta personale scaccia pensieri e scaccia paure, mandando in visibilio lo stadio per una delle più emozionantidegli ultimi ...