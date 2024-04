L’amore secondo la Generazione X | i Millennials | e la Gen Z

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’Italia, si sa, è un paese profondamente ancorato alle tradizioni. Tuttavia, e nonostante un contesto socio-culturale profondamente improntato alla famiglia e alla coppia convenzionale, alcuni significativi e interessanti cambiamenti nelle dinamiche relazionali stanno emergendo anche nel nostro Paese, creando a poco a poco un varco verso nuove prospettive sule sulle relazioni. Tali influenze culturali, provenienti soprattutto dai paesi del Nord Europa, si fanno sentire sempre più nel nostro contesto, agendo come agenti di cambiamento nella percezione delle relazioni amorose. In queste culture più progressiste, infatti, la concezione tradizionale della coppia come entità monogama e rigida è sfidata da modelli più aperti e flessibili, che stanno gradualmente spazzando via confini rigidamente definiti, ampliando allo stesso tempo il concetto di amore di coppia ...