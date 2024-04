Lamine Yamal | «Mi sto abituando a vedere le mie gigantografie sui palazzi di Barcellona»

(Di venerdì 5 aprile 2024) A soli 16 anni,è già una delle stelle di maggior talento del. Guadagnatosi un’ovazione al Bernabeu con la maglia della nazionale, l’attaccante blaugrana racconta al “Mundo Deportivo” come sta gestendo la fama precoce e quali sono i suoi obiettivi per il futuro. Vivi ancora a La Masia. Com’è un giorno normale nella vita di un ragazzo di 16 anni? «Mi sveglio alle nove, vengo ad allenarmi, finisco, mangio e poi nel pomeriggio faccio lezione qui. Se non ho lezioni private, allora mi riposo». Che effetto ti faun edificio gigante acon la tua foto per la campagna Adidas? «Cerco di prenderlo come una conseguenza della mia professione, che è quella di essere un calciatore. Sto cercando di abituarmi e di accettarlo». L’applauso al Bernabeu «È un orgoglio essere ...

