Lamine Yamal a 16 anni è già molto saggio | “Non farò le Olimpiadi | altrimenti gioco troppo”

(Di venerdì 5 aprile 2024) L'attaccante del Barcellona, classe 2007, disputerà gli Europei con la Spagna e ha l'età per disputare pure ledi Parigi, ma non le giocherà: "Non ha senso giocarle entrambi non posso sovraccaricarmi troppo".

“I giocatori sono tornati bene, per fortuna. Domani giochiamo contro un’avversaria che gioca molto bene il calcio, hanno personalità, non regalano palle. Sono una squadra con calciatori ben dotati ... (sportface)

Pafundi, Gnonto e gli altri. Come stanno andando le future stelle del nostro calcio - L’allarme lo aveva lanciato qualche giorno fa Maurizio Crosetti su La Repubblica: il calcio italiano è in ritardo, soprattutto per quanto riguarda i talenti. Per accorgersene basta guardarsi intorno, ...sportcafe24

Pedri, il curioso desiderio del talento Barça: "Voglio diventare calvo" - Il centrocampista spagnolo ha risposto alle domande dei fan e ha pronosticato anche la finale di Champions League ...tuttosport