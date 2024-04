Lamborghini | Rolex e ville con i soldi del Pnrr | frode milionaria ai danni dell’Ue 23 arresti | tra cui il patron di una squadra di calcio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 aprile 2024), appartamenti, oro, automobili tipo, e orologi di lusso, tipo, acquistati con i fondi del. Una maxiaiscoperta dalla guardia di finanza di Venezia, che ieri mattina, in collaborazione con Scico e il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, hanno eseguito un totale di 24 misure cautelari nei confronti di 23 persone su richiesta di Eppo (la procura europea): otto sono stati arrestati e portati in carcere, 14 si trovano ai domiciliari, mentre per due è stata disposta l’interdizione a svolgere l’attività professionale e commerciale. La maxi truffa Al vertice della truffa, una coppia insospettabile: lui altoatesino, lei ucraina, residente formalmente a Verona; poi decine di sodali con diversi precedenti ...