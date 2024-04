L’allenamento sfiancante di Berrettini ai 33° di Marrakech nel giorno libero | non c’è tempo da perdere

(Di venerdì 5 aprile 2024) Matteoè in corsa nel torneo ATP 250 di. Il tennista romano si sta allenando duramente e ha mostrato il suo grande stato di forma.

ULTIM'ORA-MEDIO ORIENTE: Consiglio diritti umani Onu adotta risoluzione su responsabilità crimini guerra Israele - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 11,00 - Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite ha adottato una risoluzione nella quale chiede che Israel ...msn

ULTIM'ORA-MEDIO ORIENTE: Usa approvano apertura Israele a più aiuti a Gaza - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 10,30 - Gli Stati Uniti accolgono con favore gli ultimi impegni di Israele per consentire l'ingresso di maggiori aiuti ...msn

Maya, il nuovo album di Mace, è un viaggio nel rock psichedelico (con ospiti speciali) - Il nuovo disco del producer multiplatino, a cui hanno preso parte 28 importanti cantanti del panorama musicale italiano, è in uscita il 5 aprile. Noi l'abbiamo ascoltato in anteprima al release party ...cosmopolitan