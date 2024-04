L’allattamento non è un valore | è un fatto della vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) A Milano vivono un milione e 350mila persone. Poco piùmetà sono donne. Di queste, molte hanno avuto o avranno dei figli che hanno allattato o allatteranno. Buona parte dell’altra metà è stata allattata.accomuna uomini e donne quasi come la nascita e la morte. Eppure una statua in bronzo di una donna che con molta dolcezza allatta al seno il suo piccolo è stata ritenuta da una commissione di esperti non idonea “all’inserimento in uno spazio pubblico” perché rappresenta valori “certamente rispettabili ma non universalmente condivisibili da tutte le cittadine e i cittadini”. Ma in che senso?, la maternità, non sono valori, sono fatti. La commissione (il cui parere non trova d’accordo il sindaco Sala) suggerisce la posastatua in ...