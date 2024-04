L’aeroporto di Orio è il più puntuale d’Europa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 aprile 2024)al Serio.dial Serio è stato eletto come aeroporto più. Il riconoscimento è giunto sulla base del rapporto redatto da Hopper Inc., agenzia specializzata nella elaborazione dei report su ritardi e cancellazioni negli aeroporti. I dati relativi alle performances sono stati raccolti dalla Official Aviation Guide, che nello specifico ha analizzato il mese di luglio 2023. Il periodo di riferimento in cui è stato calcolato l’indice di puntualità è certamente quello più critico, soprattutto perché nella prima decade di luglio i ritardi nei cielihanno oscillato tra il 60 e il 70% dei voli in alcuni tra i principali aeroporti europei. “Il Caravaggio” ha saputo gestire la situazione meglio di tutti, registrando solo il 3% dei voli in ritardo, ...