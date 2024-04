L’ACCORDO Federico Melchiorri in giallorosso per altri due anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un po’ a sorpresa ma in fondo, a pensarci bene, neanche troppoha rinnovato per altre due stagioni il suo rapporto contrattuale con la Recanatese. La particolarità, se vogliamo, è che questo accordo arriva in quella che probabilmente è la fase in assoluto più calda della stagione ed alla vigilia delle sfide decisive per la sopravvivenza. "Siamo felici di proseguire con un giocatore forte e di grande esperienza – sono state le parole del presidente Adolfo Guzzini –, ma soprattutto di proseguire la collaborazione con una persona seria e di grandi valori. La società è concentrata su questo finale di stagione e vuole assolutamente la salvezza. Allo stesso tempo pensiamo anche alla programmazione per il futuro". L’attaccante non ha bisogno di presentazioni: nonostante le 37 "primavere" il suo rendimento è stato costantemente elevato. ...