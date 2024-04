La Virtus cede anche a Milano | il match finisce 90-75

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – Brutta prestazione dellache cade pesantemente 90-75 in casa dell’EA7nella penultima giornata di Eurolega e si vede raggiungere in classifica dal Baskonia, prossimo avversario, all’ottavo posto in classifica. Nel derby d’Italia ad eccezione dei primi minuti in cui laparte meglio, si assiste ad un monologo della formazione guidata da Ettore Messina che prende in mano il confronto e lo domina.male male, con una pessima percentuale dalla lunga distanza e che soffre il tonnellaggio di. Continua quindi il momento negativo dei bianconeri che sono attesi adesso da due sfide fondamentali quella di domenica in campionato con Venezia, al Taliercio decisiva per il campionato, e quella altrettanto decisiva di venerdì prossimo con il ...