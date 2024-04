La vendetta dell’Iran Israele alza l’allerta | Imminente un attacco E Biden striglia Netanyahu

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Una serie di segnali indicano che oggi – ultimo venerdì del Ramadan e Ruz Jahâni Quds, giornata iraniana pro palestinese e antisionista – potrebbe esserci l’attesoiraniano in risposta al bombardamento del consolato iraniano a Damasco, costato 16 morti. La guida suprema, Ali Khamenei, ha detto ieri che "sarà schiaffeggiato" per il raid e ha scritto in un tweet minaccioso in lingua ebraica: "I sionisti si pentiranno del crimine di aver attaccato il consolato iraniano". "Non sarei sorpreso se l’Iran agisse domani (oggi per chi legge, ndr) – ha osservato Amos Yadlin, ex capo dell’intelligence israeliana – direttamente o per procura". Secondo fonti di intelligence Usa l’potrebbe però avvenire anche sabato. L’ipotesi più probabile è quella del lancio di droni o missili verso ...