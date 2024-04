La Variante a nord solo sulla carta | Il Governo non è interessato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nel Piano urbano comunale appena approvato in Consiglio a Osimo figura anche la, la grande viabilità che da San Biagio passando sotto al Borgo si unisce a via Chiaravallese e poi alla Porta del Vento. La strada diventa conforme con l’ok al Puc appunto ma non è finanziata per un motivo. "Servono 30 milioni di euro e l’appoggio di enti sovraordinati. Avevo l’ok dell’allora ministra Bellanova ma pochi giorni dopo è caduto ilDraghi e quello nuovo non ha mostrato interesse all’unica opera che decongestionerebbe le vie Marco Polo e Colombo", ha spiegato il sindaco Simone Pugnaloni. Con schede di partnership privata-pubblica inserite nel Puc, in caso di interessamenti su aree edificabili il privato è obbligato a fare piccole opere pubbliche, tra cui le bretelle per realizzare una interquartieri a sud di Osimo, una ...