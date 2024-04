La turista USA uccisa da un elefante aveva confidato | “Questa sarà la mia ultima avventura”

Cinque Terre (La Spezia), 28 marzo 2024 – “Caro turista , scusa ma noi con gli aumenti dei biglietti del treno non c’entriamo“. Suona più o meno così, la lettera che nel ponte di Pasqua sarà affissa ... (lanazione)

Chi è l’uomo nel video del turista tedesco Harold Polzer girato nella stazione di Bologna la mattina 2 agosto 1980? Per la procura generale e per i giudici della Corte d’assise non c’è nessuno ... (ilfattoquotidiano)