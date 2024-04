La Storia tra le righe Il Festival è sold-out

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Non solo l’incontro dedicato ad Antonio Caprarica, ma anche altri quattro appuntamenti della rassegna "Latra le", ildella letteratura storica che si terrà dall’11 al 14 aprile, sono ormai da considerareout: ad oggi le prenotazioni per gli appuntamenti della rassegna sono state in totale 1.041 e, oltre al già citato appuntamento di Caprarica (sabato 13, alle 21, all’istituto Melzi), hanno esaurito la capienza "Libri d’inciampo", previsto per giovedì 11 aprile alle 21 a Palazzo Malinverni, "Antigone e le altre" (venerdì 12 alle 21 al Castello Visconteo di Legnano), "London calling", sabato 13 aprile alle 21 all’Istituto Barbara Melzi e, infine, "La grandeminuscola", che chiuderà ildomenica 14 aprile alle 21 al Castello Visconteo di ...