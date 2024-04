La storia di Paolo Ardoino | «Guadagnavo 800 euro al mese | la mia svolta è arrivata con i bitcoin»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 aprile 2024)ha 39 anni ed è originario di un piccolo paese in provincia di Savona, Cisano Sul Neva. Era un ricercatore informatico, «sottopagato come tanti altri», ma dopo due anni di lavoro ha deciso di mollare tutto e di lanciarsi in una startup a Londra. Oggi è il ligure più ricco d’Italia. Al Corriere della Sera racconta che a cambiargli la vita è stato Giancarlo Devasini.è amministratore delegato di Tether, una piattaforma di stablecoin da 106 miliardi di capitalizzazione ideata 10 anni fa proprio da Giancarlo Devasini, il torinese più ricco d’Italia e 270esimo nella classifica mondiale. «Molti scrivono che Giancarlo è un ex chirurgo plastico. In realtà si è dedicato a fare imprese tech per 30 anni. Credo che abbia fatto davvero pochi interventi in sala operatoria. Lui è un imprenditore che ha avuto un’idea semplice ma ...