Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il 23 marzo 2024 èpubblicato su Facebook un post in cui si afferma che «esattamente» un mese prima dell’attacco terroristico a, Victoriadiper gli affari politici degli Stati Uniti prossima alla pensione, durante un discorso al Centro per gli studi strategici e internazionali (Csis) avrebbe detto che «con l’aiuto degli Stati Uniti l’Ucraina sarà in grado di accelerare la guerra asimmetrica che è stata più efficace» e che Putin «sicuramente dovrà affrontare delle brutte sorprese». Il post si conclude aggiungendo che «un atto di terrorismo è una guerra asimmetrica». Secondo il post oggetto di analisi, quindi, Victoriaavrebbe saputo con largo anticipo delterroristico verificatosi il 22 marzo 2024 ...