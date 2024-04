La Sir e le ferite di Milano | Cancelliamo la sconfitta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) di Alberto Aglietti PERUGIA Fa male, malissimo, perdere una partita lunghissima ai vantaggi del tie-break, ma che potesse accadere era noto. La semifinale scudetto rimane aperta, con una buona dose di amaro in bocca per la Sir Susa Vim Perugia che si è vista sfumare la ghiotta opportunità di vittoria sul campo di. Sono i troppi errori commessi nel secondo set l’unico cruccio dei block-devils che ora dovranno cancellare dalla testa il risultato e concentrarsi per la prossima sfida di domenica. Il tecnico Angelo Lorenzetti spiega: "Di brutto abbiamo avuto quel momento del secondo. Per il resto è stata una partita tirata nella quale noi abbiamo avuto un buon piglio. Abbiamo sofferto costantemente l’opposto Reggers, in alcuni frangenti abbiamo perso un pochettino di smalto in attacco, ma sono stati veramente brevi. Sul finale di partita invece abbiamo fatto due ...