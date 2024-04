La sentenza del Tribunale di Potenza sul caso Todisco Belpietro Libero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ildi, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguentenella causa civile di I grado iscritta a ruolo al n. 555/2015 R.G. in data 26/02/2015 avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa traANNA PATRIZIA, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Francesco Rando, insieme con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Mauro Serra inalla via Nazario Sauro n. 44; ATTORE E EDITORIALES.R.L. e MAURIZIO, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luca Lo Giudice, insieme con il quale elettivamente domiciliano ...