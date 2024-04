La Scala di Monza Il Teatrino di Corte torna a sognare gli antichi splendori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ildella Villa Reale rientrerà tra i “monumenti nazionali“. Per gli esperti e appassionati di storia monzese a prima vista il provvedimento potrebbe non aggiungere nulla, essendo già ilinserito nel complesso monumentale della Villa reale. "Vedremo quali opportunità potranno aprirsi – auspica Marina Rosa, coordinatrice del Centro documentazione residenze reali –, sarebbe interessante che ildipotesse avere una sua programmazione, comprendente qualcuno degli spettacoli portati aal teatro arciducale (poi divenuto Teatro sociale). All’epoca c’era un direttore artistico, Giuseppe Carpani, che traduceva i lavori portati in scena a Parigi e li proponeva a, come nel 1788 “Nina, la pazza per amore“, commedia di un atto in prosa, versi e ...