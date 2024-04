La Salernitana rimonta e inguaia il Sassuolo | 2-2 al 92°

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 aprile 2024) SALERNO (ITALPRESS) – Larecupera nel finale ile lonella lotta per la salvezza. La retrocessione dei campani sembra inevitabile, i neroverdi, altresì, potrebbero finire tra i cadetti visto il finale di una partita che ha fatto riconciliare i tifosi di casa (che hanno fischiato a lungo i granata) con i ragazzi di Colantuono.Si comincia al piccolo trotto, le due squadre si studiano. In avvio molto equilibrio, Bradaric rischia l'autogol (14?), Costil riesce a bloccare la sfera. Al 17?vicina al gol con un cross di Pierozzi per Ikwuemesi che viene anticipato da Toljan, Consigli salva. Gli emiliani, piano piano, prendono il pallino del gioco e al 29? Defrel sfonda a destra e serve Pinamonti che batte Costil. Il Var segnala un fuorigioco di rientro del francese e annulla tutto. ...