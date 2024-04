La Salernitana rialza la testa col Sassuolo | pareggio al 90′ | la fiammella della salvezza resta accesa

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ilpassa prima con Laurientè poi Bajrami eKO in soli 45 minuti. Tanto basta per scatenare la rabbia del proprio pubblico oramai rassegnato alla sconfitta. Poi nella ripresa, la prova d'orgoglio con le reti di Candreva e Maggiore.

Salernitana-Sassuolo, il pronostico di Serie A: gara da Under, occhio ai corner - La 31ª giornata di Serie A è pronta a prendere il via con l'anticipo del venerdì che vedrà come protagoniste Salernitana e Sassuolo. La partita si terrà ...footballnews24

La lotta per la salvezza in Serie A: Salernitana contro Sassuolo - La 31esima giornata di Serie A si apre con un incontro cruciale per la corsa alla salvezza. Salernitana e Sassuolo si affrontano in una partita che potrebbe avere un impatto significativo sul destino ...informazione

Salernitana-Sassuolo: dove vedere la partita - Messa in archivio il discorso piattaforme, si passa a quello che è l’aspetto principale: Salernitana-Sassuolo sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Venerdì 5 Aprile alle ore 20:45, ...tuttotek