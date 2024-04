La rovinosa caduta del tuffatore VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 5 aprile 2024) AGI - L'inaugurazione del polo acquatico che, alle Olimpiadi di Parigi, farà da teatro a tutte le gare in acqua è stata accompagnata da un brivido: ladi undavanti agli occhi esterrefatti del pubblico. Alexis Jandard si stava esibendo in una serie di tuffi di prova nell'ambito dei festeggiamenti; ma ad un certo punto, mentre saltava sul trampolino, è scivolato, è caduto sulla schiena ed è fragorosamente caduto in acqua, davanti a tutto il Gotha delle istituzioni francesi, a cominciare dal presidente Emmanuel Macron, il ministro dello Sport Ame'lie Oudea-Castera e di numerose telecamere. Il, che ha 26 anni e ha vinto una medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di nuoto 2023, si è qualificato per le Olimpiadi di Parigi nell'evento sincronizzato da 3 metri. Allo scivolone, è ...