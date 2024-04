La rivoluzione del Gavi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’arrivo nelle terre delDocg rivela subito la duplice natura di questo territorio. Da una parte le colline vitate e le montagne, ben visibili all’orizzonte, che ci ricordano che siamo in Piemonte, regione del Barolo e degli altri grandi e austeri vini rossi. Ma non appena si scorge il piccolo borgo arroccato sulla parete della collina, le architetture, le case colorate e gli stretti carruggi ci raccontano una storia diversa, ovvero la vicinanza culturale con la Repubblica di Genova e la tradizione ligure. È così che si spiega la presenza di un grande vino bianco cento per cento Cortese proprio in Piemonte, in questi luoghi che segnano l’antico confine tra mare e pianura. Le grandi famiglie genovesi, che in queste terre avevano le loro dimore di campagna, hanno portato con loro la tradizione culinaria ligure, fatta di pesce, carni magre, verdure ed erbe spontanee, ...