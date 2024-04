La recessione verde della Germania - Berlino riduce le emissioni del 10 per cento, ma è l'effetto del calo del pil e della crisi industriale: non è la strada preferibile per raggiungere Net zero . La chiusura del nucleare è stato un pess ...ilfoglio

La verità, vi prego sulla rivoluzione verde. Gli italiani scettici su scenari e informazione - Cosa ne pensano gli italiani, dopo una pandemia, una guerra che ha sullo sfondo l'abbandono del gas russo per strapagare quello liquido e la recessione tedesca dovuta ... Sembra dunque che ci sia una ...ilgiornale

Idrogeno verde, i ritardi nei finanziamenti stracciano le ambizioni europee e i target 2030 - Brutte notizie per quanto riguarda le ambizioni europee legate all’idrogeno verde. Il CEO di Engie, colosso francese equivalente a Eni in Italia, ha dichiarato oggi di aspettarsi che l’UE non riuscirà ...tradingonline