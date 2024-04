La questione degli asset russi congelati va oltre la guerra in Ucraina E tocca il sistema-dollaro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il ricorso alle sanzioni in risposta all’invasione russa dell’poggia in parte sul congelamento delle riserve della Banca centrale russa e sul divieto di accesso alSwift per le banche Federazione. I Paesi europei e del G7 stanno ora valutando la possibilità di utilizzare i beni sequestrati allaa, così come le entrate da essi generate, per sostenere lo sforzo bellico (e non solo) di Kyiv. Indipendentemente dalle giustificazioni morali e politiche addotte da alcuni attori coinvolti, queste misure potrebbero influenzare, secondo alcuni economisti, il futuro delstatunitense e dell’euro come valute di riserva. Esiste dunque un rischio concreto di frammentazione delmonetario internazionale? E se questo rischio si concretizzasse, quali sarebbero le sue ...