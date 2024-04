La protesta | la benzina | il fuoco | Vi racconto il dramma dei papà separati

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il 7 aprile si tiene ogni anno il Memorial Day per ricordare i padriche si sono tolti la vita: è in questo giorno che, nel 1996, Antonio Sonatore si è suicidato

Rozzano , 15 febbraio 2024 – Resta alta la tensione in viale Lazio dove, da questa mattina, una ventina di operai si sono arrampicati sul tetto di una palazzina per protesta re contro il mancato ... (ilgiorno)

No alla Carbon Tax: scatta la protesta, chiesto meeting d’emergenza - TORONTO - Fuoco incrociato su Justin Trudeau. A far scoppiare la polemica è ancora una volta la Carbon Tax, che a partire dal primo di aprile è aumentata del 23 per cento nonostante la dura opposizion ...corriere.ca

benzina low-cost dalla Croazia, evasa l'Iva per 300 milioni: otto arresti e 59 indagati - benzina low-cost grazie alla frode dell'Iva. Smantellato dalla Guardia di Finanza un sodalizio criminale che ha commercializzato carburante proveniente da Croazia e Slovenia in ...ilmessaggero

La crociata green del Comune di Milano: dopo le auto tocca alle moto - protesta a Palazzo Marino dei centauri. Stop da ottobre a Euro 0 e 1 e dal 2028 fino a Euro 3: oltre 280mila mezzi ...ilgiornale