LA PREVENDITA Almeno 300 i tifosi al Porta Elisa»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dopo la protesta contro le seconde squadre delle società di serie A di sabato scorso, i gruppi organizzati sono pronti a riprendere il proprio posto sui gradoni, a partire dalla significativa trasferta di Lucca. Nonostante il giorno feriale, si prevede una presenza corposa diamaranto allo stadio "". Sono già duecento circa i biglietti strappati nel settore ospiti, con ancora tre giorni di tempo per l’acquisto, esclusivamente online sul sito del circuito 2GO. Laterminerà domenica alle ore 19. Si prevede che gli aretini a Lucca siano oltre trecento per spingere la squadra a centrare una vittoria che blinderebbe di fatto i playoff.

Almeno stavolta onorate i tifosi e l'Arechi: con il Sassuolo per non essere la "regalapunti" - Una partita che speriamo Colantuono possa metterci la sua e salvare Almeno questo finale di campionato... di un tristissimo campionato che volge alla conclusione.tuttosalernitana

Non sanno più fare punti: i granata in casa, i neroverdi fuori - Sabato mattina Almeno una delle due (se non entrambe) potrebbe svegliarsi dopo aver mandato in soffitta questa statistica. Certo che, mai come stavolta, un segno X varrebbe zero. (TUTTO mercato WEB) ...informazione

