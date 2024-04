La pittura dell’800 tra storia e costume

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Una mostra diffusa, dal respiro metropolitano, che unisce le sedi di Bologna città a quelle di Persiceto e Crespellano, per presentare le origini e le evoluzioni della modernità artistica in ambito bolognese, e in particolare della produzione pittorica la cui presenza è dominante nella cultura figurativa del ’lungo Ottocento’. L’inaugurazione sarà domani alle 17 nei più suggestivi luoghi d’arte: il Teatro storico comunale, la Chiesa Collegiata di San Giovanni Battista, l’adiacente Museo d’Arte Sacra, il Coro della Chiesa della Cintura. Qui si potranno ammirare opere di pregio tra cui ritratti, paesaggi, soggetti religiosi e storici. E poi visite guidate, rievocazioni storiche e altre iniziative tutte a tema ottocentesco.