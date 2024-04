La nuova serie sulla famiglia Gucci questa volta piacerà ai diretti interessati

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 5 aprile 2024) «Il business non può danneggiare la, ma lanon deve danneggiare il business», ha dettojr. Intorno a questo conflitto tematico ruoterà la trama dellatvstoria della. Partirà dalle origini, cone il suo negozio di borse in pelle a Firenze. Per proseguire con l’eredità del figlio Aldo, il più anziano di cinque fratelli, che negli Anni 30 del secolo scorso aprì la prima boutique a Roma. Grazie alle sue intuizioni e all’ingegno sull’uso di materiali di qualità, l’iconico marchio con il logo a doppia G e il nastro rosso e ...