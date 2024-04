La nuova funzione di Google per impedire il furto dei cookie

(Di venerdì 5 aprile 2024) I numeri sono preoccupanti e se – in termini percentuali – la maggior parte deirubati provengono da(si parla del 5% del totale di oltre 54 miliardi messi in vendita nel dark web), occorre trovare delle soluzioni per ostacolare il fin troppo facile “lavoro” dei criminali informatici. Proprio nei giorni in cui NordVPN ha pubblicato il proprio studio su questi piccoli file di testo (che contengono una miriade di informazioni) sottratti e commercializzati,ha annunciato la prototipazione del suo Device Bound Session Credentials (DBSC): unache, agendo a livello locale sul sistema operativo e sfruttando chiavi crittografate, potrebbe rendere la vita meno facile ai malintenzionati. LEGGI ANCHE > Ildeis: un motivo in più per incentivare ...

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 CV SCR DSG 4MOTION Elegance nuova a Casatenovo - Optionals PreCrash (sistema di protezione proattivo con Front Assist e Side Assist), 1x USB-C nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione di ricarica, ABS con assistente di frenata (HBA) ...automoto

La rete "Trova il mio dispositivo" di Google sta per essere attivata! - La tanto attesa rete "Trova il mio dispositivo" di Google sta per essere lanciata entro pochi giorni, come annunciato dall'azienda in una recente email inviata ad alcuni utenti Android. Ricordiamo che ...hdblog

Campania: 58,5 milioni in più per spese personale - Sale di oltre 58,5 milioni il tetto di spesa per il personale delle Aziende sanitarie in Campania. La Giunta presieduta da Vincenzo De Luca ha approvato la delibera che rimodula il budget già da ...sanita24.ilsole24ore