La nuova Cina iper digitale | più autarchica e meno inquinata che fa a meno dell’Occidente

(Di venerdì 5 aprile 2024) Federico Rampini racconta ladopo la pandemia. Con il Covd, Pechino ha stretto ulteriormente il controllo sociale. Sono semprei manager e i prodotti stranieri, a partire dalle auto. Ma non mancano i problemi: la Repubblica popolare si ritrova ora con troppi figli e troppe case

Pechino, 04 apr – (Xinhua) – “La Cina e’ gia’ diventata la nostra seconda casa. Volkswagen , con la strategia di ‘In China , For China ’, e’ profondamente impegnata a coltivare le nuove forze produttive ... (romadailynews)

Xiaomi SU7 è già sold out in Cina tutta la produzione 2024. Quasi 90 mila prenotazioni nelle prime 24 ore del lancio - SU7, la nuova vettura elettrica del brand Xiaomi, nelle prime 24 ore del lancio sul mercato cinese, è stata ordinata per quasi 90 mila esemplari, precisamente, ha ricevuto 88.898 ordini.motori.ilmessaggero

Attentato a Mosca: fallimentari autoritarismi, fragili democrazie. Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa - Alla fine di agosto 2023, la Cina ha pubblicato una nuova mappa del Mar Cinese Meridionale che ha suscitato rabbia e preoccupazione, poiché presentava il tentativo di legittimare la presunta sovranità ...agenziaradicale

