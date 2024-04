’La notte dei pupazzi in biblioteca’ Doppio appuntamento per i bimbi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) A Cesenatico c’è "Ladeiin biblioteca". L’si svolge in due giornate. Domani alle 10 del mattino, tutti le bambini e i bambini sono invitati a portare il proprio pupazzo del cuore alla biblioteca comunale in piazza Ciceruacchio sul porto canale. I piccoli avranno la possibilità di ascoltare assieme ai, le storie che verranno lette e raccontate dai volontari dell’associazione "Nati per leggere". Irimarranno poi all’interno della biblioteca e verranno accolti dalle bibliotecarie, che gli metteranno una piccola targhetta con il loro nome e quello del loro bambino. I bibliotecari organizzano poi una serie di set fotografici, per documentare ciò che ifanno durante la, quando giocheranno tra gli scaffali, scopriranno ...